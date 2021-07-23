Ранее представитель Республиканской партии США Тед Круз предположил, что следующим президентом США станет республиканец, который вернет санкции против газопровода «Северный поток — 2». Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев рассказал News.ru о дискуссии, которая разворачивается в США вокруг газопровода.

По словам эксперта, противоречия по поводу газопровода имеются не только у республиканцев, но и у представителей Демократической партии. Но часть республиканцев категорически недовольны сделкой между США и Германией по поводу газопровода. Именно представители Республиканской партии выступали за санкции против «Северного потока — 2», которые, по их мнению, пошли бы на пользу нефтегазовой промышленности США.

Рогулев добавил, что среди американских политиков нет единства в этом вопросе.

«Нет такого понятия, как единая Республиканская партия. Там членства в партии даже нет, а есть представители от разных штатов. Этих штатов 50, у них разные интересы», — сказал он.