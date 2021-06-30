Эксперт рассказал о спаде экономики Китая

Китаевед, эксперт по внутренней и внешней политике Китая Николай Вавилов рассказал News.ru, что экономика Китая переживает не лучшие времена. По его мнению, это может привести к установлению в стране военной власти.

За последний год в Китае упали объемы производства автомобилей и смартфонов — на 36,6% и 32% соответственно. Эти отрасли являются основными для экономики Китая, пояснил эксперт.

Кроме того, Китай сталкивается с препятствиями в реализации проекта «Один пояс — один путь». Это проект, подразумевающий организацию евроазиатской транспортной системы, которая должна стать альтернативой морским торговым путям. По словам Вавилова, «сухопутная» часть проекта реализуется медленно.

«Фактически не начато строительство железных дорог через Центральную Азию, инфраструктурные проекты в Иране заморожены, крайне низкие темпы реализации авто- и железнодорожных проектов в Пакистане», — отметил эксперт.

Из-за сбоев в экономике и потери позиций в международной торговле рано или поздно в Китае могут произойти политические изменения, считает эксперт. О смене режима говорить пока рано, однако если политические элиты Китая станут поддерживать США, с которыми власти хотят прекратить торговые отношения, в Китае может произойти скрытый переворот.

«Большая часть Китая не стала бенефициаром поворота на Запад и либерализации экономики — они хотят равенства и поддержат Си Цзиньпина. Также велика вероятность установления де-факто военной власти», — заключил Вавилов.