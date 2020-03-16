Эксперт рассказал о происхождении коронавируса

Эксперт заявил, что вирус, который сейчас вызывает пандемию, имеет естественное происхождение. Гельфанд уверен, что невозможно создать генетическое оружие. По его словам, это является глупостью.

«То, что обычно имеется в виду под генетическим оружием, подразумевает, что вы можете определенные этносы генетически точно определить. А это уже невозможно, потому что этносы слишком перемешаны», — заявил ученый.

Гельфанд также рассказал, что изобрести генетическое оружие возможно для небольшого количества людей. Например, для племени, обитающего на Андаманских островах. А создать вирус как способ войны между современными государствами невозможно.