Эксперт рассказал о происхождении коронавируса
Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, профессор, в беседе с телеканалом «Мир 24» рассказал о происхождении коронавируса. Специалист считает, что он не является биоинженерным.
Эксперт заявил, что вирус, который сейчас вызывает пандемию, имеет естественное происхождение. Гельфанд уверен, что невозможно создать генетическое оружие. По его словам, это является глупостью.
«То, что обычно имеется в виду под генетическим оружием, подразумевает, что вы можете определенные этносы генетически точно определить. А это уже невозможно, потому что этносы слишком перемешаны», — заявил ученый.
Гельфанд также рассказал, что изобрести генетическое оружие возможно для небольшого количества людей. Например, для племени, обитающего на Андаманских островах. А создать вирус как способ войны между современными государствами невозможно.