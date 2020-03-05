Эксперт рассказал о дальнейших перспективах TikTok

На данный момент публикации в TikTok — это, по большей части, короткие смешные видео. Связано это с аудиторией приложения. Сейчас им пользуются люди младше 20 лет.

«Там формат публикаций — это несколько секунд „смешных роликов под музончик“. Весь креатив сводится к визуальной части. Содержательная часть минимальная», — пояснил Казанцев.

Эксперт сообщил, что изначально Instagram также был исключительно развлекательной платформой. Только там постили фотографии еды, а не видео под музыку. Сейчас же появились блогеры, которые вкладывают в свое продвижение много денег и сил.

Казанцев уверен, что скоро и TikTok изменит свой статус, став более серьезным. Так как целевая аудитория взрослеет. Продюсер считает, что на это может уйти около пяти лет.