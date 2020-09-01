Эксперт рассказал, кто будет покупать белорусскую энергию вместо Прибалтики

По его словам, электроэнергия Белоруссии поступит в Россию. Также, уверен Пикин, белорусы частично заместят свои газовые станции.

«Но идеальный вариант, конечно же, Литва, потому что там под давлением Евросоюза закрылась Игналинская АЭС, но не получается», — заключил эксперт.