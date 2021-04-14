Эксперт рассказал, когда авиакомпании восстановят прежние доходы от перелетов

Российские авиакомпании потеряли из-за ограничений почти 125 миллиардов рублей. Эксперт в данной области Дмитрий Адамидов рассказал в беседе с радио Sputnik, когда доходы перевозчиков вернутся к привычным.

Основной причиной убытков назвали сокращение потока пассажиров из-за коронавирусных органичений. «ВТБ Капитал» подсчитал, что в нынешнем году авиакомпании потеряют примерно 40 миллиардов рублей. Авиаэксперт Дмитрий Адамидов заявил, что прежние доходы от перелетов через полтора или два года не восстановятся.

«Если быть оптимистом, раньше конца 2022 года — высокого сезона 2023 года мировое авиасообщение вряд ли восстановится, потому что Европа и США не торопятся. Этот высокий сезон у нас точно уже не будет хорошим. Высокий сезон — это, условно, с мая по конец сентября. Следующий год под вопросом, в лучшем случае в следующем году авиакомпании почувствуют себя лучше, но, наверное, в 2023-м доходы восстановятся», — считает Дмитрий Адамидов.

По его словам, до этого времени потребуется поддержка.