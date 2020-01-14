Эксперт рассказал, какой хочет видеть Россию президент Эстонии

«Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так», — приводит РИА «Новости» слова Кальюлайд со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung, где было опубликовано интервью.

Также президент заявила, что Россия — непредсказуемая страна, и подвергла критике политику московских властей относительно постсоветских республик-соседей.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер нашел достойные контраргументы в ответ на такой выпад.

«Все, чего хочет Кальюлайд, это видеть слабую Россию, которая соглашается со всем, что делает Эстония. А что касается высоких демократических идеалов, то их в Эстонии никогда не было и не будет. Но это — дело эстонцев», — сказал специалист.

Также Брутер добавил, что «у России есть свои интересы, и с интересами Эстонии они могут не совпадать».

«Россия является суверенной страной, и свой интерес формирует самостоятельно. Он не носит конфликтный характер, учитывает наличие стран-соседей, но при этом вырабатывается на суверенной основе», — подвел итог эксперт.