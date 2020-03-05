Эксперт рассказал, какие убытки принесет коронавирус туристическому бизнесу
Коронавирус быстро распространяется по всему миру. Это сильно ударяет по разным сферам, в том числе и по туристическому бизнесу. В беседе с НСН Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР), рассказала, каких убытков стоит ждать туроператорам.
По словам эксперта, более или менее стабильными держатся только агрегаторы и системы бронирования.
«Убыток мировой туристической индустрии будет исчисляться миллиардами долларов», — заявила Ломидзе.
Она также уточнила, что для российских турфирм это удар. На данный момент Ростуризм рекомендовал не формировать туристические предложения в Иран, Италию и Южную Корею. И эти рекомендации бессрочны. Тем самым компании теряют большие суммы денег.