Эксперт рассказал, какие убытки принесет коронавирус туристическому бизнесу

По словам эксперта, более или менее стабильными держатся только агрегаторы и системы бронирования.

«Убыток мировой туристической индустрии будет исчисляться миллиардами долларов», — заявила Ломидзе.

Она также уточнила, что для российских турфирм это удар. На данный момент Ростуризм рекомендовал не формировать туристические предложения в Иран, Италию и Южную Корею. И эти рекомендации бессрочны. Тем самым компании теряют большие суммы денег.