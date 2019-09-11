Эксперт рассказал, как смена кабмина Японии повлияет на отношение страны к РФ

Правительство Японии ушло в отставку в полном составе Подробнее

«Это говорит о клановости японской политики. Ничего нового в этом нет. Для нас, я думаю, ровным счетом ничего не изменится, японцы будут поддерживать напряженные отношения с российской стороной», — заявил Колотов.

По его словам, японская линия отстаивания внешнеполитических приоритетов находится в общей зоне МИД и Минобороны. Такие выводы можно сделать, исходя из того, что министр иностранных дел занял должность министра обороны. Для России это означает продолжение давления со стороны Японии.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял отставку от членов правительства страны в связи с перестановками в составе кабмина.