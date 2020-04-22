Эксперт рассказал, как распознать достоверную информацию об эпидемии в Северной Корее

По словам эксперта, из-за санкций в стране не хватает медицинского оборудования. При этом благодаря тоталитарному режиму, населением легко управлять и заставить его выполнять необходимые условия по борьбе с инфекцией.

Также Асмолов уточнил, что информации о Северной Корее стоит доверять, только если ее источники официальные, например, Служба национальной безопасности Республики Корея. В СМИ, даже местных, чаще всего публикуются фейки.

«Есть всякого рода околопротестантские организации, которые заявляют, что у них есть доверенная сеть информаторов в Северной Корее, но «мы вам про них не расскажем, потому что они получат 20 суток расстрела из собакомета», — пояснил эксперт.