Эксперт рассказал, как работают миротворцы в Карабахе

Шпак уточнил, что российские миротворцы имеют особенно высокий уровень подготовки после Югославского конфликта.

«Югославский конфликт научил нас, как надо готовить миротворческие операции и как их проводить. Мы с блеском занимались этой деятельностью. По международному мнению, русские десантники и миротворцы были лучшими в мире», — рассказал он.

Также эксперт уверен, что в Карабахе военные сделают все необходимое, «чтобы два братских народа не стреляли друг в друга». По его словам, там находятся только профессионалы.

«В ульяновской бригаде опытные ребята, порядочные, боевые. Скорее всего, их штаб расположится в Степанакерте. Будут выставлены посты на всех основных дорогах, на местах соприкосновения сторон. Начнут разводить войска на определенное расстояние, чтобы они не могли видеть и стрелять в друг друга», — пояснил Георгий Шпак.