Эксперт рассказал, как протесты в Абхазии могут сказаться на отношениях с Россией

По мнению Токарева, нынешняя ситуация в республике продиктована только внутриполитическим контекстом и с внешним влиянием не имеет никакой связи.

«Это не попытки демонтажа системы, а стремление сменить конкретных политиков», — считает эксперт.

По его словам, кто бы ни пришел к власти в Абхазии, свой курс на стратегическое партнерство с Москвой страна не изменит.

Ранее лидер Блока оппозиционных сил парламента Абхазии Аслан Бжания рассказал в беседе с «360», участники оппозиционных акций в Сухуме продолжат акции с требованием отставки Рауля Хаджимбы, но его отказ приведет к обострению сложившейся ситуации.

Акция протеста началась в Сухуме утром 9 января. Причиной протестной активности стало разбирательство в Верховном суде по иску лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он пытается оспорить решение о выборах президента республики, которые прошли в 2019 году.

С требованием об отставке Хаджимбы выступили протестующие, которые ворвались в здание администрации президента страны. После этого нынешний руководитель республики заявил, что введет в стране режим чрезвычайного положения, если ситуация начнет выходить из-под контроля. Главное о противостоянии — в материале «360».