Эксперт рассказал, как будет развиваться ситуация в Афганистане

Представители «Талибана»* захватили Кабул. По мнению политолога Дмитрия Абзалова, теперь о переходном правительстве в Афганистане не может идти речи. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.

«Ситуация в Афганистане, конечно, сложная и напряженная. Вашингтон не прогнозировал такой быстрый захват Кабула. Но он захвачен. Власть перешла талибам. Никакого переходного правительства, скорее всего, не будет. Американцы вывозят граждан своих и представительство», — пояснил эксперт.

Политолог отметил, что карьера Джо Байдена находится под угрозой из-за возникшего столкновения. Он заявил, что в случае смерти хотя бы одного американского военного, Байдену придется сложить свои полномочия.

* «Талибан» — террористическая группировка, запрещенная в России.