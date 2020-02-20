    20 февраля 2020, 14:14

    Эксперт рассказал, что ждет лайнер Diamond Princess

    Ирина Нагайникова

    Журналист и главный редактор сетевого издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко рассказал, какая судьба ждет круизный лайнер Diamond Princess. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По словам Войтенко, лайнер полностью продезинфицируют, а после «поставят на отстой до лучших времен».

    «Не думаю, что его отправят на слом, а переделать круизный лайнер невозможно. Во что переделать? В бараки для перевозки заключенных? Пока такой нужды нет», — рассказал журналист.

    Он отметил, что в ближайшее время лайнер не отправят в новый рейс.

    «Вопрос в другом. Ведь эта эпидемия, скорее всего, спровоцирует глобальную рецессию. Не исключен кризис, тем более предпосылок для этого много. Людям будет не до круизов», — заявил Войтенко.

    Напомним, круизный лайнер Diamond Princess простоял две недели на карантине у берегов Японии после обнаружения коронавируса у 80-летнего пассажира из Гонконга. На борту находилась около 3,7 тысячи человек. За время карантина заражение коронавирусом выявили у более 600 пассажиров.