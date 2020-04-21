Эксперт рассказал, что Украина потеряла много денег из-за закрытия границ с Европой

По его словам, «точную сумму потерь украинской экономики сегодня не сможет подсчитать никто»., а как только границы откроют, украинцы тут же поедут в Европу.

«Украинский рынок труда не может всерьез измениться — при нынешней кратной разнице в зарплатах между Украиной и соседними странами ЕС», — объяснил Воскобойник.