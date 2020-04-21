Эксперт рассказал, что Украина потеряла много денег из-за закрытия границ с Европой
Украина теряет много денег из-за того, что мигранты не могут вылететь в Европу на заработки. Так считает глава Ассоциации компаний по международному трудоустройству Украины Василий Воскобойник. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По его словам, «точную сумму потерь украинской экономики сегодня не сможет подсчитать никто»., а как только границы откроют, украинцы тут же поедут в Европу.
«Украинский рынок труда не может всерьез измениться — при нынешней кратной разнице в зарплатах между Украиной и соседними странами ЕС», — объяснил Воскобойник.