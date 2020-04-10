Эксперт рассказал, что новая украинская ракета основана на российских разработках

По его словам, «Украина стала, на основе вот этих боекомплектов, которые им там достались, создавать собственные».

«То есть они сейчас израсходуют тот комплект, который когда-то им достался от России. Понятное дело, что они все время ищут спонсоров, кто бы присоединился к этой программе», — уточнил эксперт и добавил, что «все понимают, что страна — банкрот».