Эксперт рассказал, что новая украинская ракета основана на российских разработках
Новая ракета системы «Нептун», при помощи которой Украина обещала разрушить Крымский мост, сделана на основе совместных разработок с Россией — рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По его словам, «Украина стала, на основе вот этих боекомплектов, которые им там достались, создавать собственные».
«То есть они сейчас израсходуют тот комплект, который когда-то им достался от России. Понятное дело, что они все время ищут спонсоров, кто бы присоединился к этой программе», — уточнил эксперт и добавил, что «все понимают, что страна — банкрот».