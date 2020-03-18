Эксперт рассказал, что коронавирус не помешает достроить газопровод «Северный поток—2»

По словам эксперта, «уже через 2-3 месяца, когда вспышка коронавируса в Европе пойдет на убыль, можно будет ожидать восстановления промышленного производства в Германии и других странах», и это «вызовет и рост потребления газа».

Фролов считает, что в этом плане показателен пример Китая. Там «с начала марта почти все вышли на работу, и мы видим, что идет быстрое восстановление производства и рост потребления газа».