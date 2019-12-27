«Помимо подтверждения нашего технологического потенциала есть еще и коммерческий интерес в том, чтобы сохранить за собой рынок и лишний раз показать нашим коллегам в Европе, что мы являемся надежным торговым и политическим партнером. И, несмотря на трудности, которые нам генерируют извне, мы выполняем свои обязательства. Я бы выразил надежду на то, что европейцы усилят свое содействие в строительстве проекта», — рассказал Оленченко.

Он допустил, что сотрудничество между Россией и странами Европы «со временем начнет развиваться быстрее и будет повышаться спрос на энергоносители».