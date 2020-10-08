Эксперт рассказал, чем ответит Россия Польше в конфликте из-за «СП — 2»
Замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, что Россия вполне может ответить Польше, которая оштрафовала «Газпром», участвующий в строительстве «Северного потока — 2». Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По данным сайта «Утро.ру», строительство «Северного потока — 2» поддерживает правительство многих европейских стран. Фролов напомнил, что около половины ВВП Польши обеспечивается дотациями Евросоюза. Поэтому в результате конфликта Варшава может остаться без денег Европы.