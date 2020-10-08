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    08 октября 2020, 15:38

    Эксперт рассказал, чем ответит Россия Польше в конфликте из-за «СП — 2»

    Дарья Морозова

    Замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, что Россия вполне может ответить Польше, которая оштрафовала «Газпром», участвующий в строительстве «Северного потока — 2». Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    По данным сайта «Утро.ру», строительство «Северного потока — 2» поддерживает правительство многих европейских стран. Фролов напомнил, что около половины ВВП Польши обеспечивается дотациями Евросоюза. Поэтому в результате конфликта Варшава может остаться без денег Европы.