Эксперт рассказал, чем может кончиться спор меду Польшей и ЕС

Профессор МГИМО Дмитрий Данилов рассказал для Politonline.ru, чем может кончиться возникший правовой спор между Евросоюзом и Польшей. ЕС может лишить Польшу части привилегий.

Евросоюз недоволен решением польского Конституционного суда, признавшего конституцию страны приоритетнее законодательства ЕС, пояснила «Политика сегодня». Еврокомиссия пригрозила Польше штрафом.

«Если не удастся найти компромиссное решение на политическом уровне, нужно будет включать правовые механизмы. И тогда, если в правовом поле ЕС будет признано, что Польша выходит за правовые рамки ЕС, речь пойдет о мерах со стороны ЕС, которые нужно будет принимать», — сказал Данилов.

В качестве санкций Евросоюз может лишить Польшу части выделяемых дотаций и кредитов.