Эксперт: расовая проблема с США до сих пор не решена

По его словам, «все „болячки“ и проблемы американского общества, которые обычно решаются мирным путем, сейчас вышли на поверхность», «последние события показывают, что расовая проблема в Америке так до конца и не решена».

«Конечно, нынешний „Ку-клукс-клан“ уже не тот, который раньше господствовал в южных штатах, фактически доминировал в политической жизни и в общественной, социальной. Но остатки белого расизма, конечно, есть», — рассказал Рогулев и добавил, что «когда пошли нынешние протесты, которые приобрели массовый характер, такого рода противоречия стали более очевидными».