Эксперт раскритиковал программу «золотых паспортов»

В рамках этой программы выдается вид на жительство в России тем, кто инвестирует от 10 миллионов рублей.

Хасбулатов уверен, что такая мера не будет эффективной. Он указал на опыт других стран, многие из которых уже закрыли эту программу по той же причине.

«Надо прежде всего создавать условия для национального бизнеса, чтобы им было выгодно вкладывать, а не вывозить», — уточнил он.