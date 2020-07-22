Эксперт раскритиковал освобождение автобуса в Луцке

Он назвал операцию «хорошим шоу» с участием президентом страны Владимиром Зеленским. «Операцию показывали в прямом эфире, включая уничтожение этого бандита. Я не хочу проводить параллелей, но признать успех спецслужб, сказать, что они были на высоте, к сожалению, я не могу», — считает Гончаров.