Эксперт раскритиковал норвежскую разведку за заявления о том, что Россия — враг
Старший научный сотрудник Норвежского института внешней политики Юлие Вильхельмсен дала оценку заявлениям норвежской разведке о том, что Россия представляет опасность. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ABC Nyheter.
По словам эксперта, недавний доклад разведки Норвегии представляет Россию и Китай как врагов, умалчивая о действиях США и НАТО, которые также способствую напряжению между странами.
«Такие категоричные заявления и описание ситуации в области безопасности Норвегии формируют образа врага», — объяснила Вильхельмсен.
Также она добавила, что «Россия пытается сдерживать силы НАТО, которые обосновались в Польше и Прибалтике», но не считает, что страна «намерена присвоить себе часть территорий этих стран или Норвегии».