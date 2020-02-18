По словам эксперта, недавний доклад разведки Норвегии представляет Россию и Китай как врагов, умалчивая о действиях США и НАТО, которые также способствую напряжению между странами.

«Такие категоричные заявления и описание ситуации в области безопасности Норвегии формируют образа врага», — объяснила Вильхельмсен.

Также она добавила, что «Россия пытается сдерживать силы НАТО, которые обосновались в Польше и Прибалтике», но не считает, что страна «намерена присвоить себе часть территорий этих стран или Норвегии».