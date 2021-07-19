Эксперт раскритиковал кровати в Олимпийской деревне

Для спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Токио, спроектировали специальные картонные кровати, которые должны удержать их от занятия сексом. Это позволит сократить количество личных контактов в условиях пандемии. Эксперт по сну, гендиректор компании Blue Sleep Гоша Семенов прокомментировал это решение для «Газеты.ru».

Семенов отметил, что такие кровати неудобны для сна, а недостаток комфортного сна может повлиять на выступление спортсменов на соревновании.

«Без правильного сна восстановиться физически и психологически невозможно. И вообще секс тоже способствует качественному сну», — сказал эксперт.

Он добавил, что если кому-то из спортсменов и захочется уединиться, они найдут способ это сделать, несмотря на неудобные кровати, а бороться с распространением вируса лучше другими методами.