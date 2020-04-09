Эксперт раскритиковал готовность Украины отказаться от транзита российского газа

По его словам, «транзит для них — это, в первую очередь, энергетическая безопасность и деньги», поэтому Украине следует «ставку делать на то, чтобы предлагать конкретные условия, чтобы транзит сохранился».

«Им нужно показывать, что они готовы к любым сценариям, все просчитывают. Но в целом это просто возня. И все разговоры — лишь поддержка собственного имиджа», — заключил эксперт.

Ранее Украина заявила, что проект «Северный поток — 2» не завершат до 2021 года. Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил о готовности к нулевому транзиту газа и программе оптимизации, которая направлена на подготовку к этому сценарию.