Эксперт раскритиковал готовность Украины отказаться от транзита российского газа
Готовность Украины отказаться от транзита газа из-за опасений неудачного развития событий с «Северным потоком-2» — не более, чем попытка поддержать имидж. Так считает заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Об этом сообщила НСН.
По его словам, «транзит для них — это, в первую очередь, энергетическая безопасность и деньги», поэтому Украине следует «ставку делать на то, чтобы предлагать конкретные условия, чтобы транзит сохранился».
«Им нужно показывать, что они готовы к любым сценариям, все просчитывают. Но в целом это просто возня. И все разговоры — лишь поддержка собственного имиджа», — заключил эксперт.
Ранее Украина заявила, что проект «Северный поток — 2» не завершат до 2021 года. Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил о готовности к нулевому транзиту газа и программе оптимизации, которая направлена на подготовку к этому сценарию.