Эксперт РАН: США при помощи курдов и кражи нефти раскалывают Сирию

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов рассказал, что в Сирии нашли новые значительные нефтяные ресурсы и США пытаются их использовать в своих целях. По его словам, именно поэтому Вашингтон фактически аннексировал эти районы.

Однако Борис Долгов считает, что нефть всего лишь часть экспансивной внешней политики США. Американская сторона пытается разделить Сирию, поддерживая сепаратистский настрой курдских террористов, и выступить против Турции, которая хочет контролировать северные сирийский районы.

«Это дезинтеграция Сирии, поскольку часть территорий не будет подконтрольна сирийскому центральному правительству», — подчеркнул Долгов.

Он заявил, что международное сообщество не реагирует на разворовывание американцами нефти, принадлежащей Сирии. Вед ведущие страны Европы действуют в русле политики США, сообщило РИА ФАН.

«Они не будут противостоять совершенно очевидным нарушениям международных законов, которые сейчас осуществляют США. Это, увы, нынешняя политическая ситуация, когда США считают себя мировым лидером и навязывают другим странам и своим союзникам такую ситуацию», — заключил Борис Долгов.