Мир 18 апреля 2024, 10:57 Эксперт РАН Оленченко: призывы Орбана к руководству ЕС приглашают к дискуссии других европейских глав

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее руководство Евросоюза должно уйти в отставку, поскольку не справляется с текущими задачами. Это заявление приглашает к дискуссии других европейских руководителей, сообщил сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik.

«Орбан последовательно отстаивает национальные интересы Венгрии, он глубоко заинтересован в консолидированной Европе, в Европе сбалансированной», — подчеркнул он.

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Премьер-министр Венгрии также заявил о некомпетентных действиях председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По мнению Оленченко, Орбан закладывает новую тенденцию выдвижения самостоятельно мыслящих политических лидеров.