Мир 23 ноября 2023, 15:55 Эксперт РАН Ким: администрация Южной Кореи взяла курс на обострение отношений с КНДР

Читать 360tv в

Южная Корея взяла курс на расширенное давление на КНДР и обострение отношений. Такое мнение выразил сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким сайту телеканала «Звезда».

По словам эксперта, также Южная Корея начала проводить трехсторонние учения совместно с США и Японией. Появление японских военных кораблей воспринимается КНДР как возобновление японского милитаризма.

Реклама

В совокупности действия Сеула для КНДР выглядят как агрессивные. Ким отметил, что Южная Корея первой отказалась от соглашения о снижении военной напряженности.