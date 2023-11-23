23 ноября 2023, 15:55
Эксперт РАН Ким: администрация Южной Кореи взяла курс на обострение отношений с КНДР
Южная Корея взяла курс на расширенное давление на КНДР и обострение отношений. Такое мнение выразил сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким сайту телеканала «Звезда».
По словам эксперта, также Южная Корея начала проводить трехсторонние учения совместно с США и Японией. Появление японских военных кораблей воспринимается КНДР как возобновление японского милитаризма.
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В совокупности действия Сеула для КНДР выглядят как агрессивные. Ким отметил, что Южная Корея первой отказалась от соглашения о снижении военной напряженности.
Южная Корея
КНДР
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