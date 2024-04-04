Мир 04 апреля 2024, 12:22 Эксперт РАН Камкин не исключил возможного размещения на Готланде американского ядерного оружия

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США и НАТО могут использовать крупнейший шведский остров Готланд в Балтийском море для размещения ядерного оружия. Такое мнение выразил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале«Звезда».

По словам эксперта, размеры острова и его удобное расположение позволяют наблюдать за прибалтийскими странами и контролировать все судоходство. Если США, НАТО и Швеция достигнут определенных договоренностей, то Готланд вполне может использоваться как военный аванпост.

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«Готланд и рассматривается натовскими стратегами как универсальная башня или крейсер ПВО, где расположены современные системы противоракетной и противовоздушной обороны», — отметил Камкин.