Мир 05 марта 2024, 14:22 Эксперт РАН Камкин назвал крайне запутанной ситуацию с прослушкой разговора немецких военных

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Ситуация с прослушкой разговора немецких военных, которые обсуждали удары ракетами Taurus по Крымскому мосту, крайне запутанная. Об этом сообщил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин в беседе со «Звездой».

По словам эксперта, подобная утечка может быть выгодна американской стороне. Возможно, что эта информация оказалась общедоступной под давлением спецслужб США.

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«То ли это был специальный сброс для дипломатического информационного давления на российскую сторону. То ли военные тем самым пытались расшатать позиции Шольца», — отметил Камкин.