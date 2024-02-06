Мир 06 февраля 2024, 17:32 Эксперт РАН Ананьева: обнародование диагноза короля Карла III не имеет отношения к политике

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У короля Великобритании Карла III обнаружили рак. Обнародования диагноза следовало ожидать, однако это не имеет отношения к политике, сообщила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, монарх — публичная фигура, поэтому люди всегда будут обсуждать абсолютно все, связанное с ним. Скорее всего, подобные заявления являются пиар-акцией для журналистов. При этом Ананьева опровергла мнение о том, что монархия в Британии в опасности.

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«Есть закон о престолонаследии, и монарх находится в достаточно жестких рамках. Поэтому монархии ничего не угрожает. Наследник — принц Уильям», — заключила она.