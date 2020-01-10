Эксперт РАН: американские демократы хотят выставить Трампа инициатором войны

Резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа одобрила Палата представителей Конгресса. За ее принятие проголосовали 224 конгрессмена, против оказались 194. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала действия Трампа провокационными, непропорциональными и подвергающими опасности граждан Соединенных Штатов.

Константин Блохин объяснил, что таким образом противники действующего американского лидера пытаются выставить его в дурном свете.

«Этот шаг Конгресса призван показать, что президент может пойти на крайние меры и подвергнуть страну угрозе. Демократы говорят, что Трамп может начать войну в Иране. Но я напомню, что Джордж Буш-младший начал войну с Ираком в 2003 году без согласования с Конгрессом. Никто против него не пошел, Буш был встроен в американскую элиту, особой критики не возникло. С Трампом ситуация другая. Он не собирается воевать с Ираном. Это принятие мер, которых он как бы сам не желает. Говорить о войне — не значит ее начать. Трамп — не сторонник военных интервенций. Риторика у него агрессивная, но это информационно-психологическое давление, которое было призвано оказать давление на Иран, чтобы те приняли американские условия. Он не хочет войны. Это было продемонстрировано во время пресс-конференции. А демократы хотят своими действиями показать непредсказуемость американского президента. Любой шаг Трампа будет всегда подвергаться с их стороны критике», — заявил эксперт.

Напомним, ночью 3 января в результате авиаудара США погиб иранский генерал Касем Сулеймани. 8 января в ответ на это Иран обстрелял две военных базы США в Ираке. Американские власти в ответ лишь анонсировали новые экономические санкции.