Эксперт прокомментировал желание Китая ввести санкции против США

«Одна из частей подписанного Трампом закона о Гонконге лишает автономию статуса привилегированного партнера. Американская сторона прямо говорит о том, что таким образом США устраняют для себя конкурента, и у них появляется больше возможностей действовать», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что Гонконг считается одним из самых сильных финансовых рынков мира, а США планируют лишить его этого статуса. Именно поэтому не стоит удивляться тому, что Китай намерен ввести ответные санкции. Оленченко считает, что Соединенные Штаты должны были думать о том, что КНР примет действия в ответ.