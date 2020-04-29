Эксперт прокомментировал запрет на «русифицированные» фамилии в Таджикистане
Кандидат филологических наук Владимир Максимов выразил мнение о новом законе в Таджикистане. Согласно ему в стране запретили фамилии и отчества с русскими суффиксами. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По его словам, исторически в Таджикистане «не существовало фамилий», поэтому новый закон «не совсем желание возвратиться к корням».
«Печально то, что в целом предпринимаются попытки вычеркнуть всю советскую и досоветскую историю, историю Российской империи из жизни, из истории Таджикистана», — считает Максимов.