Эксперт прокомментировал запрет на «русифицированные» фамилии в Таджикистане

По его словам, исторически в Таджикистане «не существовало фамилий», поэтому новый закон «не совсем желание возвратиться к корням».

«Печально то, что в целом предпринимаются попытки вычеркнуть всю советскую и досоветскую историю, историю Российской империи из жизни, из истории Таджикистана», — считает Максимов.