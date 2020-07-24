Эксперт прокомментировал закрытие консульств в США и Китае

Котков пояснил, что страны не будут прекращать отношения окончательно, так как это невыгодно ни одной из них. Также он добавил, что это не первый подобный прецедент, который является не более чем дипломатическим ходом.

«Америка и Китай очень связаны друг с другом, они остаются важнейшими партнерами друг друга и пока от этого некуда деться», — заключил эксперт.