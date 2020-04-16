Эксперт прокомментировал заявление США о российских испытаниях

Алексей Хлопотов, военный эксперт, считает, что военнослужащие США заявили об испытаниях российских ракет, чтобы власти Соединенных Штатов выделили им больше денег на собственные разработки. Об этом написало ИА Ura.ru.

«Все крутится вокруг запугивания, прежде всего, общественности, давления на депутатов, на конгрессменов, на сенаторов именно с тем, чтобы выделялись деньги», —поделился своим мнением военный эксперт.

Он также напомнил, что американские военные пользуются данной тактикой еще с прошлого века. Они заявляют об угрозе со стороны России в качестве инструмента для получения денег от властей.

Хлопотов подчеркнул, что несмотря на то, что страны проводят испытания новых разработок, никто из них воевать не собирается.

«Ни Штаты с нами не собираются воевать, ни мы с ними. Мы не собираемся нападать на Европу, и они на нас. С Китаем тоже. Сейчас все вот эти противостояния выходят на уровень экономический. Политика — это продолжение экономики, а война — это продолжение политики», — считает эксперт.