Эксперт прокомментировал заявление США о российских испытаниях
«Все крутится вокруг запугивания, прежде всего, общественности, давления на депутатов, на конгрессменов, на сенаторов именно с тем, чтобы выделялись деньги», —поделился своим мнением военный эксперт.
Он также напомнил, что американские военные пользуются данной тактикой еще с прошлого века. Они заявляют об угрозе со стороны России в качестве инструмента для получения денег от властей.
Хлопотов подчеркнул, что несмотря на то, что страны проводят испытания новых разработок, никто из них воевать не собирается.
«Ни Штаты с нами не собираются воевать, ни мы с ними. Мы не собираемся нападать на Европу, и они на нас. С Китаем тоже. Сейчас все вот эти противостояния выходят на уровень экономический. Политика — это продолжение экономики, а война — это продолжение политики», — считает эксперт.