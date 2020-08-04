Эксперт прокомментировал заявление премьер-министра Польши о «Северном потоке — 2»
Доктор политических наук Александр Гусев считает, что Польше выгодно продавать свой газ в Европу. Именно с этим связаны негативные высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о «Северном потоке — 2». Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, для Польши выручка с реверсных поставок газа в Европу — достаточно большие деньги, поэтому они готовы продавать, что угодно.
«Польша преследует чисто свои меркантильные интересы. Для них очень важно обеспечить реверс в европейские страны, продавая все, что попадает им на руку», — считает Гусев.