Эксперт прокомментировал заявление о риске потери ЕС транзита газа через Украину

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что газотранспортную систему страны могут оптимизировать для внутреннего рынка, но при этом Европа лишится одного из транзитных маршрутов. Высказывания украинского политика прокомментировал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, написал RT.

По его словам, подобное заявление выглядит как шантаж в попытке показать Европе свою значимость и постараться убедить ее в непринятии «Северного потока — 2». Аналитик считает, что если проект все же реализовался, значит европейским ключевым игрокам он был нужен, и Украина никак не повлияет на дальнейший ход вещей.

Он добавил, что даже сейчас Венгрия заключила долгосрочный контракт на поставку российского газа не через Украину.