Эксперт прокомментировал выход США из Договора об открытом небе

По его словам, «эту проблему нужно рассматривать в сфере глобального противостояния наших стран, которое идет по всем фронтам», и это просто один из конкретных эпизодов противостояния.

«И его разрыв говорит о том, что стороны друг другу не верят, и исчезает еще один мостик между нашими странами», — считает Лукашевич.