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    17 июля 2020, 14:39

    Эксперт прокомментировал выход США из Договора об открытом небе

    Дарья Морозова

    Авиаэксперт Вадим Лукашевич считает, что Америка вышла из Договора по открытому небу из-за взаимной потери доверия с Россией. Об этом сообщила НСН.

    По его словам, «эту проблему нужно рассматривать в сфере глобального противостояния наших стран, которое идет по всем фронтам», и это просто один из конкретных эпизодов противостояния.

    «И его разрыв говорит о том, что стороны друг другу не верят, и исчезает еще один мостик между нашими странами», — считает Лукашевич.