Ранее Украина потребовала от Запада гарантий, касающихся «территориальной целостности и суверенитета» после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Аналитик, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал эти требования для RT.

«Я думаю, что Украина пытается интерпретировать по-своему договоренности, которые были достигнуты. В пакете соглашения между Германией и США нет никаких гарантий по поводу территориальной целостности, и Украина только хочет их получить», — сказал Юшков.

Он добавил, что для России нет смысла отказываться от транзита газа через Украину, как нет и принципиальной позиции по этому поводу.

«Молдавию, Румынию вполне удобно запитывать не через „Турецкий поток“ — делать крюк, а через Украину. Если Украина предложит конкурентный тариф на прокачку. Поэтому этот вопрос для нас экономический, а не политический», — заключил эксперт.