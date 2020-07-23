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    23 июля 2020, 11:40

    Эксперт прокомментировал строительство газопровода из Израиля в ЕС

    Анастасия Кременчугская

    Сергей Савчук, обозреватель, считает, что строительство газопровода из Израиля в Евросоюз может провалиться. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Эксперт считает, что проект EastMed еще не доделан и является «сырым». Так как Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о строительстве морского газопровода в 2019 году. Для ускорения процесса ему присвоили статус «общего интереса».

    Савчук рассказал, что трубопровод в две тысячи километров хотят построить за семь лет, а потратить на него планируется семь миллиардов долларов. Он подчеркнул, что важно помнить о том, что средиземноморский рельеф непростой и там часто происходят сейсмические колебания. Ранее трубопроводы не строили в подобных условиях, напомнил сайт «Утро.ру».

    Обозреватель также отметил, что одна из основных проблем — политические интересы всех стран.

    Новости SMI.FM