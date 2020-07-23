Эксперт прокомментировал строительство газопровода из Израиля в ЕС

Эксперт считает, что проект EastMed еще не доделан и является «сырым». Так как Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о строительстве морского газопровода в 2019 году. Для ускорения процесса ему присвоили статус «общего интереса».

Савчук рассказал, что трубопровод в две тысячи километров хотят построить за семь лет, а потратить на него планируется семь миллиардов долларов. Он подчеркнул, что важно помнить о том, что средиземноморский рельеф непростой и там часто происходят сейсмические колебания. Ранее трубопроводы не строили в подобных условиях, напомнил сайт «Утро.ру».

Обозреватель также отметил, что одна из основных проблем — политические интересы всех стран.