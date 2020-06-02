Эксперт прокомментировал смену владельца «Академика Черского»

По его словам, «это означает, что мы приступаем к заключительной операции по достройке „Северного потока — 2“, ста с лишним километров по дну».

«Думаю, что строительство начнется уже скоро, в ближайшие пару месяцев. Есть надежда, что до конца года газопровод вступит в строй», — заключил Суздальцев.