Эксперт прокомментировал слова Трампа о «величайшей ошибке США»
Политолог Юрий Почта считает, что президент США Дональд Трамп в любой ситуации думает о выгоде. Поэтому отправку американских войск на Ближний Восток он назвал «величайшей ошибкой в истории США» из-за финансовых затрат на это мероприятие. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
Он считает, что у Трампа нет понимания национальных интересов безопасности, а в любой ситуации для него главное — получить прибыль.
«Трамп исходит, прежде всего, из финансовых соображений, такой бухгалтер», — рассказал Почта.