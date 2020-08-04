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    04 августа 2020, 14:25

    Эксперт прокомментировал слова Трампа о «величайшей ошибке США»

    Дарья Морозова

    Политолог Юрий Почта считает, что президент США Дональд Трамп в любой ситуации думает о выгоде. Поэтому отправку американских войск на Ближний Восток он назвал «величайшей ошибкой в истории США» из-за финансовых затрат на это мероприятие. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    Он считает, что у Трампа нет понимания национальных интересов безопасности, а в любой ситуации для него главное — получить прибыль.

    «Трамп исходит, прежде всего, из финансовых соображений, такой бухгалтер», — рассказал Почта.

    Новости SMI.FM