Эксперт прокомментировал ситуацию с «Академиком Черским»
Трубоукладчик «Академик Черский» может быть на ремонте из-за длительных путешествий, для которых он не предназначен. Так считает эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Об этом сообщила НСН.
По его словам, «сейчас „Академик Черский“, наверное, проходит какие-то текущие ремонты», «он полмира прошел, хотя не предназначен для таких дальних путешествий».
«Потом он, вероятно, загрузит максимальное количество труб и пойдет на укладку. И потом к нему будут подходить суда снабжения и доставлять новые трубы», — заключил Юшков.
Ранее «Академик Черский» вернулся в немецкий порт. Судно накануне утром вышло из порта Мукран и остановилось на якорной стоянке близ порта Засниц.