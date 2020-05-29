Эксперт прокомментировал ситуацию с «Академиком Черским»

По его словам, «сейчас „Академик Черский“, наверное, проходит какие-то текущие ремонты», «он полмира прошел, хотя не предназначен для таких дальних путешествий».

«Потом он, вероятно, загрузит максимальное количество труб и пойдет на укладку. И потом к нему будут подходить суда снабжения и доставлять новые трубы», — заключил Юшков.

Ранее «Академик Черский» вернулся в немецкий порт. Судно накануне утром вышло из порта Мукран и остановилось на якорной стоянке близ порта Засниц.