Эксперт прокомментировал ситуацию с «Академиком Черским»
Судно «Академик Черский», которое участвовало в строительстве газопровода «Северный поток — 2», больше не принадлежит «Газпрому». Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал происходящее. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Он пояснил, что это было сделано на случай, если Штаты введут санкции против «Газпрома». Чтобы не возникло проблем с продолжением строительства, трубоукладчик перевели в собственность другой компании.
«К самому по себе строительству газопровода это имеет лишь косвенное отношение. Скорее, это имеет отношение в целом к работе компании „Газпром“ на рынке ЕС», — пояснил Фролов.