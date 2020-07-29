Эксперт прокомментировал ситуацию с «Академиком Черским»

Он пояснил, что это было сделано на случай, если Штаты введут санкции против «Газпрома». Чтобы не возникло проблем с продолжением строительства, трубоукладчик перевели в собственность другой компании.

«К самому по себе строительству газопровода это имеет лишь косвенное отношение. Скорее, это имеет отношение в целом к работе компании „Газпром“ на рынке ЕС», — пояснил Фролов.