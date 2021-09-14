Эксперт прокомментировал рост цен на газ в Европе

Цена на газ в Европе побила рекорд и превысила 800 долларов за одну тысячу кубометров. С чем связан такой скачок, рассказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Об этом написал RT.

«Есть опасения, что в подземных хранилищах мало газа и, соответственно, зимой его может не хватать, — из-за этого трейдеры накручивают цену на биржевых площадках. Но при этом понятно, что зима может быть теплой и большое количество газа в хранилищах просто может не понадобиться», — сообщил аналитик.

Он добавил, что цена раздувается из-за «нездорового ажиотажа». Всем понятно, что «нездоровые цены» не характерны для третьего квартала. По словам Правосудова, накручивание трейдерами прекратиться после соответствующих сигналов, например, «Газпром» объявит об увеличении поставок или запустится «Северный поток — 2».