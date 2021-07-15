Эксперт прокомментировал решение США выдать грант на работу с молодежью в Армении

США собираются выделить грант на работу с молодежью Армении и продвижение в этой среде демократических ценностей. Эту новость прокомментировал для RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

По словам эксперта, первая цель США — изменение политической ситуации в стране с помощью активной молодежи. Вторая цель — поиск молодых специалистов, которые позднее смогут работать в США.

«Одна цель — политическая. Возможны последствия в той или иной стране. Вторая цель связана с „охотой за головами“, то есть с „утечкой мозгов“. Они потом лучшим предоставляют возможность учиться в США, затем, если они показали выдающиеся успехи в учебе, они их оставляют работать. Так что это „утечка мозгов“, получение ведущих специалистов в нужных областях», — отметил Рогулев.