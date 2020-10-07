Эксперт прокомментировал решение Польши оштрафовать «Газпром»

Он сказал, что касается взаимодействия всей России и Евросоюза. Также Гривач добавил, что скорее всего «Газпром» будет обжаловать этот штраф.

«Очевидно, что поляки не имеют прямого отношения к строительству и не имеют юрисдикции над „Северным потоком — 2“», — пояснил эксперт.