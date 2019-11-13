Эксперт прокомментировал провал «демарша Украины» в ПАСЕ

Владимир Воля ответил на мнение вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы. Он считает, что Совет Европы «дрогнул», когда Украина выступила против восстановления делегации России в правах и отозвала посла.

На личной странице в Facebook Воля опубликовал пост, в котором не согласился с Кулебой. По его мнению, действия Киева оказались актом бессилия. Владимир Воля отметил, что Украине нужно изменить свою позицию и вернуться в ПАСЕ.

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«Потому что Украина в Европе нуждается больше, чем Европа зависит от Украины. После „перезагрузки“ в январе „чуда“ не произойдет, РФ останется в ПАСЕ. И с этим придется иметь дело, даже если это очень не нравится», — пояснил политолог.

Ранее сенатор Сергей Цеков прокомментировал слова украинского вице-премьера по вопросам евроинтеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева к отмене антироссийских санкций со стороны Евросоюз.